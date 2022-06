Politano messo in discussione: poca fiducia da parte di ADL e Spalletti (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport – . Il quotidiano parla del futuro di Matteo Politano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport – . Il quotidiano parla del futuro di Matteo… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

SiamoPartenopei : Gazzetta sull'insofferenza Politano: 'Messo in discussione da Spalletti e ADL - SiamoPartenopei : Addio Politano, Gazzetta: messo in discussione da Spalletti e De Laurentiis! La coppia con Lozano ha generato malco… - tuttonapoli : Gazzetta sull'insofferenza Politano: 'Messo in discussione da Spalletti e ADL - NapoliAddict : Politano-Valencia, la formula dell'affare. Si è sentito messo in discussione da Spalletti e ADL #Napoli… - Compabele : La #Gazzetta ha messo in vendita tutto il #Napoli, non se ne salva uno, #Meret #Ospina #Koulibaly #demme #Zielinski… -