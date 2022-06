Minisini e Ruggiero | che spettacolo! Il Duo misto del sincro conquista l' oro

Pubblicità

... quel Giorgioche nel 2017 trionfava insieme a Manila Flamini, con la quale ha poi conquistato altri argenti mondiali ed europei. E stavolta ha trionfato con Lucrezia, partner da ...Grande giorno per il sincro italiano ai Mondiali di Budapest. Giorgio, 26 anni, e Lucrezia, 22 anni, entrambi romani hanno conquistato l'oro nel duo misto tecnico di nuoto sincronizzato. Confermata in finale la prima posizione dell'eliminatoria di ...Queste le parole di Giorgio Minisini dopo la vittoria nel misto tecnico in coppia con Lucrezia Ruggiero ai campionati del mondo di nuoto sincronizzato di Budapest. "Sono davvero contenta se penso al ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – I romani Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, che il 7 giugno ha compiuto 22 anni, sono i campioni del mondo del duo misto tecnico di nuoto sincronizzato.