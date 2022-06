Pubblicità

leggo.it

Da 'Cambia un uomo', in testa ai 26 brani, c'è la proiezione del pubblico visto dain tailleur blu elettrico. Mentre la band è disposta in altezza, in modo orchestrale. L'invito al pubblico a ...Marco, dall'alto del suo medley di successi,il pubblico di Milano con la presentazione del nuovo singolo No stress, che menziona la liberazione della reginetta del pop Britney Spears ... Mengoni strega San Siro: «Ora non ho più paura di niente» È un Marco Mengoni del “Io non ho più paura di niente” quello che ieri sera è stato accolto dal boato lungo dei 54mila di San Siro. «Se sono qui, è ...“Finimunnu” (Finimondo), un titolo che desta sicuramente curiosità e chissà cosa vorrà dire… Danilo Mengoni, reatino, classe ‘84, non è alla sua prima esperienza letteraria ma in dialetto reatino, sì.