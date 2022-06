L’Italia spinge sul digitale: Bonus Internet esteso ai professionisti (Di lunedì 20 giugno 2022) Il governo italiano ha esteso il Bonus Internet anche alle partite IVA. Il 27 aprile 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto ufficiale che prevede l’ampliamento della platea dei destinatari delle agevolazioni per la connessione di rete. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi è rivolto e come è possibile accedere. Cos’è il Bonus Internet e a chi è rivolto Il Bonus per la connessione veloce è una misura adottata dal governo italiano per consentire alle famiglie che non dispongono di una connessione Internet di ottenere un sussidio per la sottoscrizione di un nuovo contratto di connettività che garantisca almeno 30 Mbps. Con il decreto emanato a fine aprile, questo incentivo è stato esteso anche ai ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 20 giugno 2022) Il governo italiano hailanche alle partite IVA. Il 27 aprile 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto ufficiale che prevede l’ampliamento della platea dei destinatari delle agevolazioni per la connessione di rete. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi è rivolto e come è possibile accedere. Cos’è ile a chi è rivolto Ilper la connessione veloce è una misura adottata dal governo italiano per consentire alle famiglie che non dispongono di una connessionedi ottenere un sussidio per la sottoscrizione di un nuovo contratto di connettività che garantisca almeno 30 Mbps. Con il decreto emanato a fine aprile, questo incentivo è statoanche ai ...

