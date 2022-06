Lavoro: sit-in dipendenti Zara su via del Corso, 'migliorare condizioni lavorative' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sit-in dei dipendenti di Zara, la famosa catena di abbigliamento, in via del Corso, a due passi da Palazzo Chigi. Dove la polizia ha rafforzato la propria presenza, con un blindato spostato nel piazzale antistante la sede del governo. I dipendenti di Zara sono scesi in piazza per chiedere un miglioramento delle proprie condizioni lavorative, in particolare trasformare i part time in full time, adeguamento dei livelli retributivi e buoni pasto senza scadenza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sit-in deidi, la famosa catena di abbigliamento, in via del, a due passi da Palazzo Chigi. Dove la polizia ha rafforzato la propria presenza, con un blindato spostato nel piazzale antistante la sede del governo. Idisono scesi in piazza per chiedere un miglioramento delle proprie, in particolare trasformare i part time in full time, adeguamento dei livelli retributivi e buoni pasto senza scadenza.

