La piccola Elena non è stata uccisa a casa. Non è stata ancora trovata l'arma del delitto (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovi elementi sul caso della bimba uccisa. La piccola Elena non è stata uccisa in casa. Sono infatti "da riporto", come si apprende dalla Procura di Catania, le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione di Martina Patti, la 23enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni. E quindi, a seguito degli approfonditi accertamenti eseguiti da carabinieri del Ris, «si può con certezza escludere che l'omicidio sia avvenuto nell'abitazione». piccola Elena, gli altri accertamenti Gli accertamenti chiariranno inoltre se sono di sangue e a chi appartengano le macchie trovate su un vestito di Martina Patti. Il capo d'abbigliamento è stato sequestrato dopo la perquisizione all'interno della casa

