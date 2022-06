'Il caos a Roma per i monopattini' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) La Città Eterna, che è stata invasa, conquistata e saccheggiata innumerevoli volte dalla sua fondazione, avvenuta quasi 2.800 anni fa, ora viene invasa da "più di 14mila monopattini, moderni carri che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) La Città Eterna, che è stata invasa, conquistata e saccheggiata innumerevoli volte dalla sua fondazione, avvenuta quasi 2.800 anni fa, ora viene invasa da "più di 14mila, moderni carri che ...

Pubblicità

RiganteLeonardo : Vittorio Feltri stronca Gualtieri: fa rimpiangere Virginia Raggi. A Roma è caos totale - manuele_a : Balle. A Roma non è ANCORA caos totale. Dategli ancora qualche anno - Iolanda07658172 : HylanderBrunetta..... Il Tempo: Roma, Renato Brunetta manda gli 007 da Roberto Gualtieri per risolvere il caos del… - alexiarojas : RT @tempoweb: Renato #Brunetta manda gli 007 da Roberto #Gualtieri per risolvere il caos del Dipartimento Urbanistica #roma #superbonus #19… - MisantropoDiss1 : @ottobrerosa Possibile che tutti i Sabato notte Roma si trasformi in un enorme caos fino all'alba ? la Domenica ma… -