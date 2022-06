Giulia Lisioli: “Quando Blanco mi ha lasciata sono finita in ospedale” (Di lunedì 20 giugno 2022) Giulia Lisioli, ha aperto il suo cuore e ha raccontato in una lunga intervista come è finita la sua storia d’amore con Blanco. La 19enne e il cantante, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, si sono lasciati poco dopo il Festival di Sanremo 2022, dopo due anni insieme. Vi raccomandiamo... Fan palpeggia il "pacco" di Blanco: "è una molestia?" Durante un concerto una ragazza allunga la mano per palpeggiare l'inguine di Blanco. I social esplodono: "è una molestia?" Sulle pagine del settimanale Dipiù Tv, Giulia Lisioli racconta il perché è finita con la voce di Brividi. La ragazza, subito dopo la kermesse canora ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022), ha aperto il suo cuore e ha raccontato in una lunga intervista come èla sua storia d’amore con. La 19enne e il cantante, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, silasciati poco dopo il Festival di Sanremo 2022, dopo due anni insieme. Vi raccomandiamo... Fan palpeggia il "pacco" di: "è una molestia?" Durante un concerto una ragazza allunga la mano per palpeggiare l'inguine di. I social esplodono: "è una molestia?" Sulle pagine del settimanale Dipiù Tv,racconta il perché ècon la voce di Brividi. La ragazza, subito dopo la kermesse canora ...

