Sportitalia - Napoli, su Demme piomba il Valencia: è la prima scelta di Gattuso

Il Psgsu Skriniar, ma per l'Inter è incedibile Il Psgsu Milan Skriniar : lo slovacco è un obiettivo del club parigino (offerta comunque inferiore ai 60 milioni richiesti), ma l' Inter non vuole privarsi del calciatore e lo stesso difensore ...Sulla panchina dei valenciani ci sarà Gennaroche ha conosciuto bene Ospina a Napoli per oltre un anno e che potrebbe riportare in Spagna anche James Rodriguez , connazionale e suo ex cognato. Gattuso piomba in Serie A: colpo a zero, Juventus sorpassata - calciomercatonews.com Matteo Politano sembra allontanarsi sempre più dal Napoli. Dopo le ultime dichiarazioni del suo agente, che ha sottolineato come l’ex Inter e Sassuolo si sentisse ormai sfiduciato da Luciano Spalletti ...Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato cosi del mercato azzurro: “Demme potrebbe andare a Valencia per 8-9 milioni! È la prima scelta di Gattuso. L’atletico Madrid interessato ...