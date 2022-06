Francia: Macron perde la maggioranza assoluta (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Presidente Emmanuel Macron perde la maggioranza assoluta al secondo turno delle elezioni legislative francesi, conquistando solo 245 seggi. Segue Nupes con 153 seggi, il Rassemblement national con i suoi 89 seggi ed i Républicains con soli 61 seggi. I partiti minori sono invece scesi a 29 seggi. Per queste elezioni l’astensione dal voto è decollata al 53,77%. I risultati ottenuti sembrano comunque non sorprendere nessuno. Le proiezioni infatti avevano previsto questo ordine negli esiti, calcolando, più o meno tutte le ipotesi, che Ensemble! avrebbe conquistato solo 230 seggi, Nupes 149, il Ressemblement national 85 ed i repubblicani 76 seggi. Macron perde su più fronti Il Presidente Macron e la prima Ministra BorneNelle proiezioni come poi nelle elezioni si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Presidente Emmanuellaal secondo turno delle elezioni legislative francesi, conquistando solo 245 seggi. Segue Nupes con 153 seggi, il Rassemblement national con i suoi 89 seggi ed i Républicains con soli 61 seggi. I partiti minori sono invece scesi a 29 seggi. Per queste elezioni l’astensione dal voto è decollata al 53,77%. I risultati ottenuti sembrano comunque non sorprendere nessuno. Le proiezioni infatti avevano previsto questo ordine negli esiti, calcolando, più o meno tutte le ipotesi, che Ensemble! avrebbe conquistato solo 230 seggi, Nupes 149, il Ressemblement national 85 ed i repubblicani 76 seggi.su più fronti Il Presidentee la prima Ministra BorneNelle proiezioni come poi nelle elezioni si ...

Giorgiolaporta : Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali… - Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - Giorgiolaporta : #Francia: #Macron sconfitto, Le Pen decuplica i seggi. La volevano fuori dalla #politica, ma #LePen is on the table… - ItalicaTestudo : Gnoooooooooooh!! In #Francia crolla #Macron, vola #Melenchon e la Le Pen passa da 8 a 89 seggi HA STATO PUTEEN A IN… - Marko_Morandi : RT @Agenpress: Francia, Lega: risultato storico RN, Macron presidente di minoranza -