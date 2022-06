Federica Panicucci | la sorpresa è inaspettata | conquista tutti

Leggi su youmovies

(Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è riuscita are. La conduttrice ha segnato un traguardo davvero incredibile. Ecco cosa è successo. Quando si parla dilo si fa tenendo presente come sia uno dei volti più amati in assoluto. Non solo dal pubblico italiano ma anche dagli addetti ai lavori. Questo, insieme ad altri motivo,