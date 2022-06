“Fate schifo, me***”. L’ex UeD vittima dei ladri, casa a soqquadro e danni (Di lunedì 20 giugno 2022) ladri in azione a Milano, dove negli ultimi diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono stati vittime di razzie. Riuscire a mettere a segno un furto nella casa di un personaggio famoso, è infatti una delle massime aspirazioni dei malviventi: la possibilità di accaparrarsi un bottino ricco è quasi scontata e nelle ultime ore anche la casa di Cecilia Zagarrigo è stata svaligiata. L’ex volto di Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Luca Onestini e poi scelta di Carlo Pietropoli, ha pubblicato un video in cui mostra la camera da letto messa a soqquadro dalla banda: cassetti aperti, armadio svuotato, abiti sul pavimento e confusione. Una frase che campeggia: “Mi Fate schifo. Siete delle me***”, scrive una furiosa Cecilia Zagarrigo sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)in azione a Milano, dove negli ultimi diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono stati vittime di razzie. Riuscire a mettere a segno un furto nelladi un personaggio famoso, è infatti una delle massime aspirazioni dei malviventi: la possibilità di accaparrarsi un bottino ricco è quasi scontata e nelle ultime ore anche ladi Cecilia Zagarrigo è stata svaligiata.volto di Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Luca Onestini e poi scelta di Carlo Pietropoli, ha pubblicato un video in cui mostra la camera da letto messa adalla banda: cassetti aperti, armadio svuotato, abiti sul pavimento e confusione. Una frase che campeggia: “Mi. Siete delle”, scrive una furiosa Cecilia Zagarrigo sul ...

