Ciclismo | Michael Valgren non sarà in grado di prendere parte al Tour de France 2022

(Di lunedì 20 giugno 2022)nonal via delde. Il ciclista della EF Education-EasyPost è caduto nell’ultima tappa della Route d’Occitanie d domenica, riportando infortuni assortiti che implicano che il danese non potràalla grandenza del primo luglio che, ironica della sorte, si terrà proprio a casa sua a Copenaghen. Il team statunitense aveva inizialmente annunciato cheHundahl era stato portato in ospedale per valutare i danni subiti, ma nella serata di ieri ha annunciato l’esito delle analisi effettuate: “ha subito una lussazione dell’anca, la frattura del bacino e un possibile infortunio al ginocchio. A ...

Route d'Occitanie a Woods, ultima tappa a Bonifazio Il canadese Michael Woods (Israel - Premier Tech) ha vinto la classifica finale della Route d'Occitaine. Nella quarta e ultima tappa, la Les Angles ...... in 4h14'09", la 4/a tappa del Giro di Svizzera di, Grenchen a Brunnen, lunga per 190,8 chilometri. Il corridore sudafricano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews, ...