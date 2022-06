Carola e Greta | forse Putin ci ha fatto un favore

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 giugno 2022) I liberali ritengono che sia molto difficile pianificare dall’alto i comportamenti degli individui: non credono al decisore illuminato. E quando Stati e governi si fanno vincere da questa ambizione, falliscono clamorosamente. È un corollario della cosiddetta «eterogenesi dei fini»: quella istituzione prova a fare A e ottiene il suo opposto B. Il presidente russo ha appena sostenuto che l’Europa e l’Occidente sono in declino e lui si sarebbe incaricato di dare il colpo finale. In un incredibile paradosso, liberale appunto,potrebbe avere ragione sul nostro stato di salute, ma al contempo il suo comportamento potrebbe salvarci. E non per la balla, costruita a mezzo stampa, per la quale l’Europa oggi sarebbe finalmente unita. Essa non lo è af, come è chiaro riguardo agli alti e bassi sulle sanzioni. E se anche lo fosse non si capisce per quale ...