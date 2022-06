Pubblicità

sportli26181512 : Casini: 'Porteremo la Lega di Serie A nel futuro, ma la Figc deve ascoltarci': Casini: 'Porteremo la Lega di Serie… - As_Aifi : ?? La @SerieA vuole creare la sua media company - emilio_giuliano : @CuoreIschitano Hai ragione. Ma penso che siano anche i diritti d'immagine. Pensa #manesadio, un'icona del calcio… - OfMilanese : @FBiasin Più bonus ... è ormai la clausola omnibus anzi omnibonus del calcio mercato... contratti di lavoro con cal… - snakebyte85 : @nonleggerlo Odio le boomerate ma sui giochi di calcio bisogna fare una eccezione L'EA con i diritti FIFA praticam… -

Primaonline

'Nel primo caso, la commercializzazione deiaudiovisivi all'estero va liberata da limiti ... Ci sono gli introiti dal betting, da cui ilnon ricava nulla pur essendone l'oggetto. E infine ......solo ci si metta a lavorare insieme il prima possibile per le vere riforme che servono al... Nel primo caso, la commercializzazione deiaudiovisivi all'estero va liberata da limiti ... Calcio e diritti tv, Casini: più opportunità intervenendo su limiti da legge “Nel primo caso, la commercializzazione dei diritti audiovisivi all’estero va liberata da ... Ci sono gli introiti dal betting, da cui il calcio non ricava nulla pur essendone l’oggetto. E infine c’è ...In Colombia si è eletto il nuovo presidente, con la sinistra di Gustavo Petro che ha ottenuto una vittoria storia. In cui il calcio ha avuto il suo peso.