Bologna, torna in auge il nome di Pereira: Mihajlovic lo voleva già a gennaio (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Bologna in mezzo al campo torna a pensare a Pereira dello Young Boys: Mihajlovic lo voleva già a gennaio Il Bologna torna a pensare a Pereira dello Young Boys. Già a gennaio Mihajlovic voleva il mediano, ma poi Bigon virò su Aebischer. Ora, però, Sartori potrebbe regalare al tecnico il colpo in mediana visto che anche la società svizzera ha aperto ad una possibile cessione. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

