BMW - La M4 GT4 è pronta per la stagione 2023

(Di lunedì 20 giugno 2022) La BMW ha presentato negli Stati Uniti la versione definitiva della M4 GT4 che sarà omologata per le competizioni della. Le vendite della vettura per i team privati sono da subito aperte con prezzi a partire da 187.000 euro, tasse escluse, mentre la produzione sarà avviata a ottobre. 550 CV con il cambio automatico di serie modificato. Forte del successo della generazione precedente, la GT4 ha raccolto molti degli spunti tecnici già sperimentati dalla sorella maggiore GT3: sulla bilancia non ci sono solo le prestazioni, ma anche l'affidabilità e il contenimento dei costi di gestione. Il sei cilindri eroga 550 CV e 650 Nm ed è abbinato di serie al cambio automatico sette marce con software modificato e al differenziale meccanico con raffreddamento dedicato. Le soluzioni tecniche. Il pilota può contare sul climatizzatore, sul cruscotto M ...

