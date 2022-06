A rischio reinfezione chi è guarito da Omicron 1, lo studio cinese su Nature: casi anche tra i vaccinati per le nuove varianti (Di lunedì 20 giugno 2022) Le persone che negli ultimi mesi hanno contratto la sotto-variante Omicron BA.1, anche se vaccinate, potrebbero essere vulnerabili alle nuove forme BA.4, BA.5 e BA.2.12.1. Inoltre, «un vaccino booster derivato da BA.1 potrebbe non fornire una protezione ad ampio spettro contro le nuove varianti di Omicron». È quanto sostiene un pool di ricercatori cinesi coordinati dall’università di Pechino in uno studio pubblicato su Nature. Gli scienziati hanno monitorato l’evoluzione genetica che ha caratterizzato la variante Omicron in questi mesi e hanno analizzato sia le mutazioni specifiche di ogni sotto-variante, sia il modo in cui gli anticorpi sviluppati in seguito alla vaccinazione o a infezioni contratte in precedenza fossero in grado di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Le persone che negli ultimi mesi hanno contratto la sotto-varianteBA.1,se vaccinate, potrebbero essere vulnerabili alleforme BA.4, BA.5 e BA.2.12.1. Inoltre, «un vaccino booster derivato da BA.1 potrebbe non fornire una protezione ad ampio spettro contro ledi». È quanto sostiene un pool di ricercatori cinesi coordinati dall’università di Pechino in unopubblicato su. Gli scienziati hanno monitorato l’evoluzione genetica che ha caratterizzato la variantein questi mesi e hanno analizzato sia le mutazioni specifiche di ogni sotto-variante, sia il modo in cui gli anticorpi sviluppati in seguito alla vaccinazione o a infezioni contratte in precedenza fossero in grado di ...

