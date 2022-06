Zelensky assicura: "Non cederemo il sud dell'Ucraina alla Russia" (Di domenica 19 giugno 2022) "Non cederemo il sud del Paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio diffuso su Telegram, al... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) "Nonil sud del Paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un video messaggio diffuso su Telegram, al...

