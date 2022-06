Uccide la moglie con un coltello e poi si dà alla fuga. Trovato morto carbonizzato in auto (Di domenica 19 giugno 2022) Un altro femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito, Matteo Verdesca, Trovato morto carbonizzato all’interno dell’auto con cui era fuggito, nella periferia di Novoli. L’omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Novoli, in provincia di Lecce in Puglia. Uccide la moglie con un coltello: Trovato carbonizzato in auto “Mamma, ho fatto un casino”, avrebbe detto l’uomo alla madre in preda al panico. Poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce e la madre ha poi chiamato le forze dell’ordine. A spingere a commettere l’omicidio, sarebbe stata una forte gelosia. I militari, che avevano da subito avviato le ricerche, hanno Trovato la ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Un altro femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito, Matteo Verdesca,all’interno dell’con cui era fuggito, nella periferia di Novoli. L’omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Novoli, in provincia di Lecce in Puglia.lacon unin“Mamma, ho fatto un casino”, avrebbe detto l’uomomadre in preda al panico. Poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce e la madre ha poi chiamato le forze dell’ordine. A spingere a commettere l’omicidio, sarebbe stata una forte gelosia. I militari, che avevano da subito avviato le ricerche, hannola ...

