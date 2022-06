Led Zeppelin, Robert Plant ha rifiutato una parte nel ‘Trono di Spade’ (Di domenica 19 giugno 2022) Robert Plant ha detto no ad una parte nella celebre serie del Trono di Spade. Il celebre cantante britannico, storico frontman dei Led Zeppelin, ha rifiutato una parte nella celebre serie tv a tema fantasy. Lo ha rivelato egli stesso nel corso di un’intervista con il conduttore canadese George Stroumboulopoulos. Non sarebbe stata comunque la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 giugno 2022)ha detto no ad unanella celebre serie del Trono di Spade. Il celebre cantante britannico, storico frontman dei Led, haunanella celebre serie tv a tema fantasy. Lo ha rivelato egli stesso nel corso di un’intervista con il conduttore canadese George Stroumboulopoulos. Non sarebbe stata comunque la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

