La procura: gelosia 'Si è vendicata dell'ex' - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 19 giugno 2022) 1 Il mistero Lunedì scorso Martina Patti va all'asilo a prendere la figlia Elena Del Pozzo, 5 anni, e la porta a casa. In un video l'abbraccio della bimba all'arrivo del genitore nell'istituto. Poi la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) 1 Il mistero Lunedì scorso Martina Patti va all'asilo a prendere la figlia Elena Del Pozzo, 5 anni, e la porta a casa. In un video l'abbraccioa bimba all'arrivo del genitore nell'istituto. Poi la ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - NotizieTg : Bimba uccisa,pm:forse movente è gelosia 18.01 La piccola Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre 'per una… - x_juanstylvato5 : RT @rtl1025: ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti dell'attuale c… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti dell'attuale c… - the_nise_ : RT @rtl1025: ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti dell'attuale c… -