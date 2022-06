Feldi Eboli vince gara 1 della finale di calcio a 5 contro la strafavorita Pesaro

(Di domenica 19 giugno 2022) Piccola grande impresache ieri sera, nelladei play-off scudetto dia 5 svoltasi al “Pala-Sele”, ha superato, seppure soltanto ai calci di rigori, dopo aver chiuso in parità sia i tempi regolamentari che quelli supplementari, laItalservice(vincitrice degli ultimi due titoli di campione d’Italia, delle ultime due edizioniCoppa Italia, nonché prima classificata durante la regular season) e adesso ha la possibilità, nella2 che si terrà agiovedì sera, di laurearsi campione di Italia dia 5, portando, in tal caso, il titolo in Campania per la prima volta in assoluto. Si ricorda ...

