F1 | cosa è successo a Sergio Perez e perché partirà 13°

(Di domenica 19 giugno 2022) Era notorio che, suo malgrado, non sia mai stato un “funambolo” sul bagnato, ma le qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, hanno confermato ampiamente le difficoltà del messicano quando si vanno ad aprire gli ombrelli. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il portacolori della Red Bull ha faticato, e non poco sull’asfalto reso viscido dalla pioggia odierna. Dopo una Q1 superata solamente per una mera questione di centesimi, il nativo di Guadalajara ha complicato tutto nella Q2, andando a concludere il suo sabato nella maniera peggiore, ovvero contro le protezioni della pista del Quebec. L’errore, gravissimo, lo ha visto perdere il controllo della sua RB18 all’ingresso della chicane 3-4. Il bloccaggio all’anteriore lo ha visto partire per la tangente, l’erba viscida ha ...

Pubblicità

mecna : Napoli, cosa è successo stasera? Grazie. - reportrai3 : Dopo lo scandalo Palamara molti magistrati si aspettavano una rottura totale con le vecchie logiche e i vecchi intr… - Cristopher_2015 : @86_longo Scusate ma non stiamo capendo davvero cosa è successo con Cardinale, - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Il ddl civile, penale e dell’ordinamento giudiziario formano i tre pilastri per ottenere i fondi europei del #Pnrr. La… - Lodamarco1 : RT @RobertoBurioni: Un caso italiano di vaiolo delle scimmie. Auguri di prontissima guarigione, il caso sembra fortunatamente lievissimo. h… -

OA Sport

Morto in mare per salvare le figlie:. Soccorsi inutili . Indagini in corso . Il pericolo del maestrale . Morto in mare per salvare le figlie:. Per la famiglia della ...'Chemi ha colpito di più nel discorso di Putin a San Pietroburgo L'assertività e l'aggressività ... dimostrata da quello che Putin presenta come undell'operazione militare, che però ... F1, doppia penalità per Charles Leclerc! Cosa è successo e perché partirà in ultima fila nel GP del Canada Andiamo a spiegare cos’è successo nello specifico. Eravamo nelle ultime battute della Q1 e Carlos Sainz era comodamente qualificato con il tempo di riferimento della manche. Nelle battute conclusive, ...Ballottaggio , oggi, domenica 19 giugno, u ltimo giorno per ufficializzare gli apparentamenti che, salvo sorprese, non ci saranno. Grandi ...