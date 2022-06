Elisabetta Canalis, trionfo sul ring: vince il suo primo incontro di kickboxing (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex velina debutta sul quadrato all’interno della Reggia di Venaria Reale, a Torino, e supera ai punti la sfidante Rachele Muratori: «Avevo fame», ha sorriso durante la premiazione. Sotto gli occhi del marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva: «Mamma, io so che vinci» Leggi su vanityfair (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex velina debutta sul quadrato all’interno della Reggia di Venaria Reale, a Torino, e supera ai punti la sfidante Rachele Muratori: «Avevo fame», ha sorriso durante la premiazione. Sotto gli occhi del marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva: «Mamma, io so che vinci»

