Covid, torna a salire il numero dei ricoverati al ‘San Pio’ di Benevento (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutotorna a salire il numero dei ricoverati nei reparti Covid del San Pio di Benevento. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti due nuovi ingressi, per un nuovo totale di 15 pazienti in cura per il virus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoildeinei repartidel San Pio di. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti due nuovi ingressi, per un nuovo totale di 15 pazienti in cura per il virus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? LA SANITÁ FATTA A PEZZI DAI FOLLI VINCOLI DELL’UNIONE EUROPEA ?? Dopo il Covid, in cui lo stanziamento è aumentato… - BonomiGiuseppe : RT @imballoionico: In Francia hanno vietato gli eventi all’esterno perché fa troppo caldo. Il covid ha davvero fatto da spartiacque: le pre… - CoronaLupo : RT @imballoionico: In Francia hanno vietato gli eventi all’esterno perché fa troppo caldo. Il covid ha davvero fatto da spartiacque: le pre… - LPincia : RT @imballoionico: In Francia hanno vietato gli eventi all’esterno perché fa troppo caldo. Il covid ha davvero fatto da spartiacque: le pre… - gigilorenz : RT @imballoionico: In Francia hanno vietato gli eventi all’esterno perché fa troppo caldo. Il covid ha davvero fatto da spartiacque: le pre… -