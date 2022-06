Barbara D’Urso pronta per il matrimonio

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 giugno 2022)si prepara per ile condivide con i suoi fan i momenti più importanti di questa giornata. Quest’oggi, infatti, la conduttrice ha postato il vestito che indosserà alla cerimonia e il luogo in cui si svolgeranno le nozze. Quest’oggiha stupito tutti annunciando nelle sue storie Instagram di partecipare a un. Già una volta la conduttrice è stata chiamata a celebrare le nozze di due suoi amici Annalia e Filippo. Questa volta, invece, sembra che lasia partecipando come invitata, in quanto la cerimonia si terrà in Chiesa.e ilÈ tutto pronto per il gran giorno! Oggi...