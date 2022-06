Usura: tassi fino al 240% annuo, 2 arresti nel barese, scoperto giro fatture false (Di sabato 18 giugno 2022) Bari, 18 giu. (Adnkronos) - Tra il 2020 e il 2021 avrebbero concesso prestiti a persone in stato di bisogno e al titolare di un'impresa commerciale della città di Altamura, in provincia di Bari, praticando, per la restituzione del denaro, tassi di interesse che oscillavano tra il 120% e il 240% annui, nettamente superiori al tasso soglia previsto per legge. I carabinieri della Compagnia del centro murgiano hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di L.A., 54enne, e di M.A., 36enne, entrambi altamurani, indagati per i reati di Usura aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ma oltre a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Bari, 18 giu. (Adnkronos) - Tra il 2020 e il 2021 avrebbero concesso prestiti a persone in stato di bisogno e al titolare di un'impresa commerciale della città di Altamura, in provincia di Bari, praticando, per la restituzione del denaro,di interesse che oscillavano tra il 120% e ilannui, nettamente superiori al tasso soglia previsto per legge. I carabinieri della Compagnia del centro murgiano hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di L.A., 54enne, e di M.A., 36enne, entrambi altamurani, indagati per i reati diaggravata ed emissione diper operazioni inesistenti. Ma oltre a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a ...

baritoday : Prestiti a 'tassi d'interesse fino al 240% annuo': due persone arrestate per usura nel Barese… - alegra8253 : @sleepwalkerfin @PietroRun73 @juventibus @juventusfcid @tvdellosport @MomblanOfficial Finanziamento a tassi di usur… - Fedcittsovr : @Napalm51 Ma non è un prestito con tassi da usura? - luigidiplacido : @AlekmeH @sbellisario9 @ManfrediREAL Tu invece prefersci i commenti dei tuoi amichetti che sproloquiavano di centin… - alegra8253 : @nonleggerlo Che grande minchiata ! Soprattutto per una società con finanziamento con tassi da usura e capitale completamente pignorato. -