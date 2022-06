Uccide connazionale romeno e poi trasporta cadavere su scooter

Pubblicità

anteprima24 : ** Uccide connazionale romeno e poi trasporta cadavere su uno scooter ** - rep_napoli : Scisciano, uccide connazionale e trasporta il cadavere sullo scooter: fermato 48enne romeno [aggiornamento delle 12… - ilgiornalelocal : IL DELITTO DI #SCISCIANO Uccide connazionale e poi trasporta cadavere su scooter: preso -

E' gravemente indiziato dell'omicidio del54enne Georghe Paraschiv, trovato cadavere nelle campagne di Scisciano il 4 giugno scorso, occultato all'interno di sacchi di plastica e legato. ...Avrebbe ucciso il suo, poi avrebbe legato il cadavere collocandolo in una busta di plastica e lo avrebbe trasportato a bordo del suo scooter per poi abbandonare il corpo in un terreno ...Avrebbe ucciso il suo connazionale, poi avrebbe legato il cadavere collocandolo in una busta di plastica e lo avrebbe trasportato a bordo del suo scooter per poi abbandonare il corpo in un terreno del ...Avrebbe ucciso il suo connazionale, poi avrebbe legato il cadavere collocandolo in una busta di plastica e lo avrebbe trasportato a bordo del suo scooter per poi abbandonare il corpo in un terreno del ...