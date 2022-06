Sonia Bruganelli | il tatuaggio che nessuno si spiega | ecco perché l’ha fatto

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 18 giugno 2022)ha unchesiil motivo di quell’immagine:i dettagli e le curiosità della vicenda Dalla bellezza disarmante e dal carattere forte e deciso, ella si è fatta conoscere grazie al programma Grande Fratello Vip, dove, insieme ad Adriana Volpe ha affiancato Alfonso Signorini in qualità di opinionista: ovviamente stiamo parlando di lei, la bellissima. La donna, come in molti sanno, è legata sentimentalmente a Paolo Bonolis e la loro storia va avanti da moltissimi anni. In molti sono curiosi di sapere come mai la donna ha unparticolare. curiosità (foto web)Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione, la donna ...