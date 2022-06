Sampdoria, la Salernitana punta De Luca: ma dipende da Djuric (Di sabato 18 giugno 2022) La Salernitana non ha riscattato Federico Bonazzoli, che ha fatto così ritorno alla Sampdoria. Il club granata, però, potrebbe... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Lanon ha riscattato Federico Bonazzoli, che ha fatto così ritorno alla. Il club granata, però, potrebbe...

Pubblicità

JuventusFCYouth : Radu #Dragusin, questa stagione in prestito alla Sampdoria prima e alla Salernitana poi, candidato al #GoldenBoy 2022 ???? - scorelawn : SERIE A 2022/05/22 Inter Milan 3 - 0 Sampdoria Salernitana 0 - 4 Udinese Sassuolo 0 - 3 AC Milan Spezia 0 - 3 Napo… - SampNews24 : Bonazzoli-Salernitana, trattativa a cifre inferiori: la posizione della Sampdoria - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria, De Luca se non rinnova Djuric: il piano della Salernitana - Gianfra12198016 : RT @JuventusFCYouth: Radu #Dragusin, questa stagione in prestito alla Sampdoria prima e alla Salernitana poi, candidato al #GoldenBoy 2022… -