LIVE Moto3 | GP Germania 2022 in DIRETTA | Guevara super | Foggia 9° e Migno 12°; Rossi escluso Qualifiche dalle 12 | 35

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDI MOTOGP 9.48 Adesso l’attesa è tutta per leche, ricordiamo, si svolgeranno al Sachsenring a partireore 12:35. 9.45 Accedonomente al Q2, nell’ordine, Izan, Ayumu Sasaki, David Munoz, Scott Ogden, Tatsuki Suzuki, Sergio Garcia, Ryusei Yamanaka, John McPhee, Dennis, Jaume Masia, Joel Kelso, Andrea, Daniel Holgado e Carlos Tatay. 9.42 Dovranno passare dal Q1 anche Matteo Bertelle (ventunesimo), Alberto Surra (28esimo) ed Elia Bartolini (29°). 9.41 Esclusie Nepa! Rispettivamente 16° e 18°. 9.40 BANDIERA A SCACCHI, ULTIMI TENTATIVI! 9.38 Caduta in curva 1 per ...

9.13 Caduta in curva 1 per Lorenzo Fellon, ma nessuna conseguenza per il pilota: https://twitter.com/MotoGP/status/1538056688997130247 9.11 Carlos Tatay, Taiyo ...13.55 - Nelle PL2 di, miglior tempo di Suzuki (1:26.393), davanti a Foggia (+0.162) e Guevara (+0.228). 13.50 - In mattinata distacchi minimi tra i piloti, con ben 4 centauri diversi al vertice ...Oggi, sabato 18 giugno, proseguiranno il fine settimana del GP di Germania del Motomondiale 2022, con le ultime sessioni delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno al Sachsenring, nell ...