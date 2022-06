La Meloni teme attentati: il durissimo sfogo contro i rossi che la massacrano ovunque (Di sabato 18 giugno 2022) «Querelerò chi ha raccontato falsità». "Io sono Giorgia", sono una donna, sono decisamente paziente ma adesso è troppo. Gli attacchi scomposti dopo l'exploit di FdI alle Amministrative erano più che messi in conto, così come il riflesso pavloviano della gogna antifascista da parte di un Pd che sente franare la possibilità di governare senza vincere un'elezione. Trovarsi però sotto il tiro incrociato dagli ospiti di una stessa emittente in tre programmi di grande ascolto (con le accuse di fare «propaganda assassina», di essere «una buffona», di parlare come «Putin e Kirill», di essere «circondata da nazisti» nonché - parola di uno dei conduttori - «la donna nera») per Giorgia Meloni è preoccupante e segna un innalzamento dell'asticella inaccettabile. PARADOSSI PERICOLOSI Il motivo è chiaro: qualche squilibrato potrebbe prendere la cosa sul serio. «Quando si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) «Querelerò chi ha raccontato falsità». "Io sono Giorgia", sono una donna, sono decisamente paziente ma adesso è troppo. Gli attacchi scomposti dopo l'exploit di FdI alle Amministrative erano più che messi in conto, così come il riflesso pavloviano della gogna antifascista da parte di un Pd che sente franare la possibilità di governare senza vincere un'elezione. Trovarsi però sotto il tiro incrociato dagli ospiti di una stessa emittente in tre programmi di grande ascolto (con le accuse di fare «propaganda assassina», di essere «una buffona», di parlare come «Putin e Kirill», di essere «circondata da nazisti» nonché - parola di uno dei conduttori - «la donna nera») per Giorgiaè preoccupante e segna un innalzamento dell'asticella inaccettabile. PARADOSSI PERICOLOSI Il motivo è chiaro: qualche squilibrato potrebbe prendere la cosa sul serio. «Quando si ...

Pubblicità

Destradipopolo : LA #MELONI CONTRO #LA7 CHE DAREBBE TROPPO SPAZIO A CHI LA CRITICA: IN EFFETTI NELLE DITTATURE NESSUNO OSEREBBE CRIT… - Black____7777 : Chi teme la Meloni,sta davvero messo male. Un pò come quei deficienti che pensavanp che Silvio avrebbe creato 2 mln… - Fed28319434 : @ilgiornale Se la Bolddrini avesse un minimo di cultura saprebbe che nella storiografia attuale il medioevo non è p… - UmanoResiliente : Dai 5S per arrivare alla Meloni e Salvini pensano a fare saltar il #governo solo per i propri tornaconti elettorali… - AngeloWielmi : @Moonlightshad1 La grande industria teme l'avvento della Meloni al governo, le sue poche idee a senso unico possono… -