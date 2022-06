Inter, Vidal strizza l'occhiolino al Boca Juniors ma il problema è l'ingaggio (Di sabato 18 giugno 2022) In casa Inter non si pensa solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. In questo senso, tutte le attenzioni - soprattutto dei tifosi... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) In casanon si pensa solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. In questo senso, tutte le attenzioni - soprattutto dei tifosi...

Pubblicità

cmdotcom : #Inter, #Vidal strizza l'occhiolino al #Boca Juniors ma il problema è l'ingaggio - mighis5 : @FilardiGiacomo @Lo_Zio_Frank @romeoagresti @GoalItalia De Vrij, Pinamonti, Sensi, Pirola, Lazaro, Dalbert (se ries… - internewsit : Vidal verso il Boca Juniors: un altro 'sponsor' lo spinge in Argentina - - infoitsport : TS - Sanchez-Vidal in uscita: Felicevich in sede Inter la prossima settimana - LeBombeDiVlad : ?? DALL'ARGENTINA- #Inter, interesse del #BocaJuniors per #Vidal ?? La notizia #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -