Incendio in una casa del New Jersey, morte due persone di origini salernitane (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTeggiano (Sa) – Sono originarie di Teggiano, la cittadina del Vallo di Diano, le due vittime italiane dell'Incendio divampato all'interno di una casa sita nella città di Bergen, nel New Jersey, negli Stati Uniti d'America. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti americani, l'abitazione all'interno della quale vivevano le due vittime originarie del salernitano ed altre persone, è stata avvolta da un Incendio che ha distrutto la casa e non ha lasciato scampo ai due. Ad allertare i vigili del fuoco e i sanitari, alcuni familiari. Inutili i soccorsi, le due vittime del rogo sono decedute dopo a seguito delle gravi ustioni riportate nell'Incendio. Intanto la notizia ha fatto subito il giro del mondo.

