Gardaland | allarme stagionali | chiudono 13 giostre

(Di sabato 18 giugno 2022) Al parco giochi dicontinuano le brutte sorprese per i clienti. Prima le proteste per le lunghe code sotto il sole e le temperature roventi di questi giorni, ora a causa della scarsità di personale stagionale annuncia di dover anticipare la chiusura di alcune attrazioni. La notizia è stata pubblicata sul sito del primo parco giochi d'Italia, a poche ore dalla Notte bianca, con cui oggi si apre con qualche giorno di anticipo la stagione estiva al resort di Castelnuovo del Garda (Verona). Segui su affaritaliani.it

Lo rende noto, l'amministratore delegato di, Sabrina De Carvalho. "In autunno la tempesta perfetta". Gardaland, manca personale: «Stop in anticipo per tredici giostre». Caccia ai lavoratori stagionali Gardaland chiude prima dell'orario 13 giostre: il primo parco divertimenti d'Italia soffre per la scarsità di personale stagionale, e annuncia di dover ... Da oggi, con l'estensione dell'apertura del Parco fino alle 23, solo alcune attrazioni del Parco saranno temporaneamente chiuse dopo le 19 a causa delle difficoltà che Gardaland, come tutto il settore ...