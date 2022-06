Gabriel Jesus all’Arsenal: i Gunners ottimisti sull’affare (Di sabato 18 giugno 2022) anche se c’è grande distanza tra domanda e offerta Come riferisce il Mirror sarebbe l’Arsenal in questo momento il club in pole per ingaggiare Gabriel Jesus, in uscita dal City dopo l’arrivo di Haaland. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia: 60 milioni rispetto ai 35 offerti dai londinesi. Tuttavia in casa Gunners si respirerebbe un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) anche se c’è grande distanza tra domanda e offerta Come riferisce il Mirror sarebbe l’Arsenal in questo momento il club in pole per ingaggiare, in uscita dal City dopo l’arrivo di Haaland. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia: 60 milioni rispetto ai 35 offerti dai londinesi. Tuttavia in casasi respirerebbe un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

marcoconterio : ???? La #Juventus torna su Gabriel Jesus del #ManchesterCity per l'attacco - CalcioNews24 : #Arsenal in pole per #GabrielJesus - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Arsenal, parti lontane ma c'è ottimismo su Gabriel Jesus - sportface2016 : #Arsenal, cauto ottimismo per Gabriel #Jesus: ma le parti sono ancora distanti - ZonaBianconeri : RT @Manueldoro26: ???? Gabriel #Jesus - #Juventus è più di un’idea. ?? -