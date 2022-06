Berrettini a L’Equipe: «La bellezza fisica non migliora il tuo tennis, l’educazione in campo sì» (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini in copertina del magazine de L’Equipe. Un’ampia intervista di cui riportiamo qualche estratto. È vero che odiavi l’erba? (Sorride.) Proprio così. Ho giocato a Wimbledon da junior nel 2014, mi è piaciuto molto. Ma, durante il mio primo anno su erba nel 2018, ammetto che non mi sentivo a mio agio. Mi sentivo come se non trovassi mai il tempo, il mio ritorno non stava andando abbastanza bene, non mi muovevo correttamente. Poi ho fatto la mia pre-stagione sul campo duro, per la prima volta, ho migliorato diversi aspetti, ho esordito in Coppa Davis contro l’India sull’erba a febbraio e mi è piaciuto molto. Mi sentivo meglio, il mio servizio funzionava con lo slice. In seguito, ho persino iniziato a rimpiangere che la stagione dell’erba fosse così breve! Berrettini sa che perderà molti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Matteoin copertina del magazine de. Un’ampia intervista di cui riportiamo qualche estratto. È vero che odiavi l’erba? (Sorride.) Proprio così. Ho giocato a Wimbledon da junior nel 2014, mi è piaciuto molto. Ma, durante il mio primo anno su erba nel 2018, ammetto che non mi sentivo a mio agio. Mi sentivo come se non trovassi mai il tempo, il mio ritorno non stava andando abbastanza bene, non mi muovevo correttamente. Poi ho fatto la mia pre-stagione sulduro, per la prima volta, hoto diversi aspetti, ho esordito in Coppa Davis contro l’India sull’erba a febbraio e mi è piaciuto molto. Mi sentivo meglio, il mio servizio funzionava con lo slice. In seguito, ho persino iniziato a rimpiangere che la stagione dell’erba fosse così breve!sa che perderà molti ...

