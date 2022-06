Wikileaks, Assange verrà estradato. La stilettata di Capuozzo: “È molto curioso…” (Di venerdì 17 giugno 2022) La notizia è ormai su tutti i portali: Julian Assange, fondatore di Wikileaks, potrebbe essere estradato dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. A darne notizia è stato l’Home Office del governo britannico, secondo cui il ministro inglese “deve firmare l’ordine di estradizione” se non vi siano motivi validi per impedirlo. E poiché tempo fa ormai i giudici di Sua Maestà avevano escluso la possibilità di non concedere l’estradizione, pare che la parabola di Assange si avvicini sempre di più al suo rimpatrio verso l’America. E dunque verso il possibile processo Le accuse contro Assange Il cofondatore di Wikileaks infatti è accusato di spionaggio per un totale di 18 capi di accusa che, se confermati, potrebbero costringerlo a 175 anni di carcere. Il giornalista è accusato di aver trafugato, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 giugno 2022) La notizia è ormai su tutti i portali: Julian, fondatore di, potrebbe esseredalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. A darne notizia è stato l’Home Office del governo britannico, secondo cui il ministro inglese “deve firmare l’ordine di estradizione” se non vi siano motivi validi per impedirlo. E poiché tempo fa ormai i giudici di Sua Maestà avevano escluso la possibilità di non concedere l’estradizione, pare che la parabola disi avvicini sempre di più al suo rimpatrio verso l’America. E dunque verso il possibile processo Le accuse controIl cofondatore diinfatti è accusato di spionaggio per un totale di 18 capi di accusa che, se confermati, potrebbero costringerlo a 175 anni di carcere. Il giornalista è accusato di aver trafugato, ...

