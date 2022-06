Un Posto Al Sole anticipazioni: in arrivo un doppio appuntamento col botto (Di venerdì 17 giugno 2022) Le anticipazioni ci svelano che Un Posto Al Sole raddoppierà le sue emozioni e vedremo Marina alle prese con i suoi dubbi. Marina Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Un Posto Al Sole sta per raddoppiare le sue emozioni per la gioia dei fan. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.45. Un Posto Al Sole ha saltato ben 2 appuntamenti entrambi di giovedì e il pubblico aspettava con ansia di recuperare le puntate perse. Finalmente arriva una buona notizia per venerdì. Domani infatti l’appuntamento con la soap raddoppia le sue emozioni e andrà in onda a partire dalle 20.20. Cosa sta succedendo ai personaggi che abitano nel golfo ... Leggi su direttanews (Di venerdì 17 giugno 2022) Leci svelano che UnAlraddoppierà le sue emozioni e vedremo Marina alle prese con i suoi dubbi. Marina UnAl(Raiplay screenshot)UnAlsta per raddoppiare le sue emozioni per la gioia dei fan. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.45. UnAlha saltato ben 2 appuntamenti entrambi di giovedì e il pubblico aspettava con ansia di recuperare le puntate perse. Finalmente arriva una buona notizia per venerdì. Domani infatti l’con la soap raddoppia le sue emozioni e andrà in onda a partire dalle 20.20. Cosa sta succedendo ai personaggi che abitano nel golfo ...

