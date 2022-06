Un libro spiega cosa è l'infopandemia e come difendersi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Cos'è l'infopandemia? “Un sovraccarico d'informazioni sul tema, prima contrastanti, poi tranquillizzanti e infine giustamente allarmanti. Stimoli informativi che non hanno chiarito la questione e soprattutto hanno neutralizzato la legittimità autorevole di ogni fonte: ponendo in contrasto il mondo scientifico, quello istituzionale e quello dei social network.”. La definizione compare in "Covid e infopandemia. La verità sospesa tra fatti e parole" di Marino D'Amore e Valerio De Gioia (Armando Curcio Editore, 130 pagine, 19 euro) Nel volume gli autori analizzano gli aspetti sociologici e giuridici che hanno caratterizzato la pandemia, i fenomeni delle fake news e del voyeurismo mediatico che fanno emergere chiaramente quanto il coronavirus abbia catalizzato la proliferazione della cultura del sospetto tra complottismo e negazionismo. La ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Cos'è l'? “Un sovraccarico d'informazioni sul tema, prima contrastanti, poi tranquillizzanti e infine giustamente allarmanti. Stimoli informativi che non hanno chiarito la questione e soprattutto hanno neutralizzato la legittimità autorevole di ogni fonte: ponendo in contrasto il mondo scientifico, quello istituzionale e quello dei social network.”. La definizione compare in "Covid e. La verità sospesa tra fatti e parole" di Marino D'Amore e Valerio De Gioia (Armando Curcio Editore, 130 pagine, 19 euro) Nel volume gli autori analizzano gli aspetti sociologici e giuridici che hanno caratterizzato la pandemia, i fenomeni delle fake news e del voyeurismo mediatico che fanno emergere chiaramente quanto il coronavirus abbia catalizzato la proliferazione della cultura del sospetto tra complottismo e negazionismo. La ...

