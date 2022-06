Trabzonspor, UFFICIALE l’arrivo di Stryger Larsen (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Trabzonspor, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’esterno Stryger Larsen Il Trabzonsport, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’esterno Stryger Larsen. Onlar f?rt?na gibi esmeye haz?r, ya siz???Güverteye ho? geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 17, 2022 L’ex Udinese arriva da svincolato dopo aver chiuso la stagione in Friuli e non aver trovato l’accordo per il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Il, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’esternoIlt, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha ufficializzato l’esterno. Onlar f?rt?na gibi esmeye haz?r, ya siz???Güverteye ho? geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH—(@) June 17, 2022 L’ex Udinese arriva da svincolato dopo aver chiuso la stagione in Friuli e non aver trovato l’accordo per il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

