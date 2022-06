Monza: nuovo vertice col Cagliari, in ballo 5 giocatori (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Monza neopromosso in Serie A vuole partire fortissimo sul mercato. E’ previsto per oggi un nuovo vertice col Cagliari nel quale si... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilneopromosso in Serie A vuole partire fortissimo sul mercato. E’ previsto per oggi uncolnel quale si...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MONZA DOMANI NUOVO INCONTRO CON IL CAGLIARI L'intenzione è chiudere per Joao Pedro, Nandez e Car… - AlfredoPedulla : Il #Monza rilancia: non solo #JoaoPedro, richiesta ufficiale al #Cagliari per #Nandez. E per il centrocampista urug… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA DOMANI NUOVO INCONTRO CON IL CAGLIARI L'intenzione è chiudere per Joao Pedro, Nandez e Carboni #SkyS… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA DOMANI NUOVO INCONTRO CON IL CAGLIARI L'intenzione è chiudere per Joao Pedro, Nandez e Carboni #SkyS… - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA DOMANI NUOVO INCONTRO CON IL CAGLIARI L'intenzione è chiudere per Joao Pedro, Nandez e Carboni #SkyS… -