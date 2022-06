Milan | gli amici di Pioli spoilerano i prossimi acquisti | “4 colpi di mercato” | tutti i nomi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Obiettivo conferma. Ilè reduce da una stagione di altissimo livello che si è conclusa con la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefanoha raggiunto un traguardo ben al di sopra di ogni aspettativa. I meriti principali sono stati dell’allenatore rossonero che riuscito a tirare fuori il meglio dai calciatori: da Tomori a Kalulu, da Tonali e Leao. Il prossimo passo sarà quello di confermarsi e migliorare il risultato in Champions League. L’intenzione è quella di chiudere le trattative dientro le prossime settimane, le indicazioni sono arrivate… daglidi. L’allenatore si trova in vacanza a Forte dei Marmi. Alcunidel tecnico avrebbero reso pubbliche le confidenze del tecnico del: “gli prendono un ...

Tra meno di un mese il Milan riprenderà allenamenti in vista della prossima stagione. Questo il programma dell'estate rossonera, che inizierà il prossimo 4 luglio con il consueto raduno di Milanello: per i nazionali il ...
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rinnovo di Paolo Maldini con il Milan non è una trattativa semplice. Nonostante la cena a casa del direttore tecnico, insieme a Gerry Cardinale di ...