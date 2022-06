LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Masnada e Pasqualon in fuga, il gruppo rincorre a 5’30” (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro D’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIoggiA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 15.04 Si continua a scendere, superando i centri abitati di Muenster e Ritzinger. 15.01 Tornano gli Israel Premier Tech del leader Fuglsang in testa al gruppo. 15.00 Rimane sostanzialmente invariato il distacco del gruppo in questo tratto di discesa, sempre stabile intorno ai 5’30”. 14.58 Ricordiamo la situazione della classifica generale, modificata principalmente dall’addio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELD’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 15.04 Si continua a scendere, superando i centri abitati di Muenster e Ritzinger. 15.01 Tornano gli Israel Premier Tech del leader Fuglsang in testa al. 15.00 Rimane sostanzialmente invariato il distacco delin questo tratto di discesa, sempre stabile intorno ai”. 14.58 Ricordiamo la situazione della classifica generale, modificata principalmente dall’addio di ...

