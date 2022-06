Il prete a favore del suicidio assistito: “Libertà di scelta di fronte a un fine pena mai” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Libertà di scelta, anche di farla finita, di fronte al fine pena mai, di fronte ad una vita “che non è più vita, vita relazionale”. Don Ettore Cannavero, sacerdote sardo, capisce e appoggia la decisione di ’Mario’, il primo caso in Italia di suicidio assistito: ” Io – osserva in una intervista all’Adnkronos- sto cambiando la parola perché psicologicamente la parola suicidio colpisce in modo negativo. Preferisco chiamarlo fine vita. E penso che, in determinate condizioni, secondo lo stato della malattia, si possa decidere liberamente sulla propria vita” . Don Ettore è decisamente una voce fuori dal coro nella Chiesa, ha firmato anche per il referendum pro eutanasia. “Mi sono confrontato anche all’interno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –di, anche di farla finita, dialmai, diad una vita “che non è più vita, vita relazionale”. Don Ettore Cannavero, sacerdote sardo, capisce e appoggia la decisione di ’Mario’, il primo caso in Italia di: ” Io – osserva in una intervista all’Adnkronos- sto cambiando la parola perché psicologicamente la parolacolpisce in modo negativo. Preferisco chiamarlovita. E penso che, in determinate condizioni, secondo lo stato della malattia, si possa decidere liberamente sulla propria vita” . Don Ettore è decisamente una voce fuori dal coro nella Chiesa, ha firmato anche per il referendum pro eutanasia. “Mi sono confrontato anche all’interno ...

Pubblicità

StraNotizie : Il prete a favore del suicidio assistito: 'Libertà di scelta di fronte a un fine pena mai' - roberiez : Eutanasia: il prete a favore suicidio assistito, 'Dio e' amore, non vuole costretti a letto alla sofferenza'. - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: choc in Germania. Chi era Christof May, il prete che predicava a favore dei gay - Il Mattino: Città del Vaticano – La Chie… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Prete accusato di molestie si suicida. Christof May era il sacerdote che predicava a favore dei gay: Due anni il direttore… - heinz_28 : @Tremenoventi Per favore, meno ironia. Ho parlato col mio prete ieri e mi diceva che ha raccomandato a suo figlio l… -