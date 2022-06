Golf | Adam Hadwin guida lo US Open a sorpresa dopo il 1° giro Indietro Migliozzi e Molinari

(Di venerdì 17 giugno 2022) Non sono certo mancate le sorprese nel primo giorno del terzo Major della stagione del. Su un percorso rivelatosi estremamente difficile come quello di Brookline, are lo USè il canadese. Un primo round eccezionale per lui, chiuso con il punteggio di -4. Ad incidere in maniera importante sullo score la parte finale delle prime nove buche, in cuiè stato in grado di infilare ben cinque birdie nello spazio di sei buche. Di birdie ne è poi arrivato un sesto, a cui ha aggiunto però anche due bogey, che non tolgono nulla alla qualità delle sue prime 18 buche. Se già il nome dinon è quello che ci si aspetta in testa allo US(numero 105 del ranking mondiale), a fare ancora più scalpore sono tre dei cinque ...

Matt Fitzpatrick had his sights set on a Boston double as he headed into the second round of the US Open in contention for a maiden major title. Fitzpatrick won the US Amateur at Brookline in 2013 and ...