Fiorentina, l’idea per la porta è Milinkovic Savic: le ultime (Di venerdì 17 giugno 2022) La Fiorentina è alla ricerca di un portiere e starebbe pensando a Milinkovic Savic del Torino per il ruolo d vice La Fiorentina sta cercando il sostituto di Dragowski per la porta. Tra le idee della Viola ci sarebbero sempre Cragno e Vicario, in caso di mancato arrivo di uno dei due ecco che i riflettori si potrebbero spostare in casa Torino. Dei granata piace Milinkovic Savic e sarebbe il piano B della Fiorentina, ideale come vice Terracciano. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Laè alla ricerca di un portiere e starebbe pensando adel Torino per il ruolo d vice Lasta cercando il sostituto di Dragowski per la. Tra le idee della Viola ci sarebbero sempre Cragno e Vicario, in caso di mancato arrivo di uno dei due ecco che i riflettori si potrebbero spostare in casa Torino. Dei granata piacee sarebbe il piano B della, ideale come vice Terracciano. Lo riTuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : L'ultima idea per la porta della #Fiorentina è #MilinkovicSavic ?? - violanews : Milinkovic-Savic sì, ma come vice: l’idea della #Fiorentina - Aquilar47566397 : @LazionewsEu Torrierà fa talmente pietà che si offre a chiunque…. L’area al non lo rivuole neppure in foto la Fiore… - STnews365 : Fiorentina: non tramonta l'idea Borja Mayoral. L'attaccante è un vecchio pallino del club viola #Calcio… - Fiorentinanews : #Modena, spunta l'idea #Spalluto. Il giovane attaccante della #Fiorentina può continuare il suo percorso di crescit… -