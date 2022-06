Elena Del Pozzo, il padre: «Martina è un mostro, ma non è pazza. Ha studiato l'omicidio in ogni particolare» (Di venerdì 17 giugno 2022) Da due giorni non parla con nessuno, è in carcere in isolamento guardata a vista dalla polizia penitenziaria Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022) Da due giorni non parla con nessuno, è in carcere in isolamento guardata a vista dalla polizia penitenziariaPatti, la 23enne accusata dell'della figlia,...

