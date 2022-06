Covid, in Lombardia oltre cinquemila i nuovi positivi: più di 300 a Bergamo (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 27.980 tamponi effettuati, sono 5.009 i nuovi positivi (17,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 27.980, totale complessivo: 38.193.589 – i nuovi casi positivi: 5.009 – in terapia intensiva: 17 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 526 (+21) – i decessi, totale complessivo: 40.704 (+6) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.976 di cui 919 a Milano città; Bergamo: 308; Brescia: 563; Como: 193; Cremona: 130; Lecco: 193; Lodi: 92; Mantova: 189; Monza e Brianza: 539; Pavia: 248; Sondrio: 101; Varese: 265. Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 27.980 tamponi effettuati, sono 5.009 i(17,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 27.980, totale complessivo: 38.193.589 – icasi: 5.009 – in terapia intensiva: 17 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 526 (+21) – i decessi, totale complessivo: 40.704 (+6) Icasi per provincia: Milano: 1.976 di cui 919 a Milano città;: 308; Brescia: 563; Como: 193; Cremona: 130; Lecco: 193; Lodi: 92; Mantova: 189; Monza e Brianza: 539; Pavia: 248; Sondrio: 101; Varese: 265.

